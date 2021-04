Reapertura del ocio nocturno en el mes de junio: ¿realidad o espejismo?

“Yo creo que es muy pronto, sobre todo porque aún queda mucha gente sin vacunar”, considera Rocío Otero, que pone el foco, principalmente, sobre “la gente mayor”, de la que mucha “todavía está a la espera”. Por ello, cree que la reapertura de las discotecas en junio “igual es un poco peligrosa”.

Aún así, en caso de que abran puertas, “yo restringiría mucho más el tema aforo, porque igual aglomerar a mucha gente en un sitio cerrado no es lo mejor”, y también apuesta por el uso de “mascarilla siempre”.

De todos modos, aunque haga la concesión en el caso de poder salir de noche a tomar algo, apunta que “sigue siendo muy pronto para las pistas de baile” que, en caso de que se permitan, “necesitarían bailes más despegados o cosas así”, algo que resulta muy difícil de controlar, porque en estos establecimientos en los que prima el elevado consumo de alcohol, a altas horas de la noche, igual es más complicado garantizar la distancia de seguridad entre asistentes a los mismos.

Sin embargo, la opción que plantea la joven es permitir que este verano haya verbenas y fiestas populares. “Las verbenas, al ser al aire libre, la cosa ya cambia”, explica, porque, precisamente, “hay más aire”, lo que disminuiría la posibilidad de contagio a través de los aerosoles y, además, “cabría más gente”, que en una discoteca. Por tanto, Rocío sí “lo vería bien” y lo plantea como “una buena alternativa si no hay discotecas en verano”.

En su caso, abran o no los locales de ocio nocturno, no se verá muy afectada por la decisión, y es que “a la discoteca ya no iba antes” y, ahora, con más razón, “me esperaría un poco más”. Sin embargo, “a la verbena sí iría la verdad, no voy a mentir”. Sorprendentemente, esta es la gran apuesta de muchos jóvenes para poder tener algo de entretenimiento este verano sin incrementar el riesgo.