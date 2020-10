Reclaman un plan que poida salvar ao ocio nocturno

Os principais representantes do ocio nocturno en Galicia reuníronse onte, convocados por iniciativa das asociacións Hostalaría

Compostela e Bares, Pubs e Discotecas de Santiago, para analizar a situación de crise que atravesa o sector por mor da pandemia e poñer en común propostas e medidas a levar a cabo para tratar de sobrevivir nos vindeiros meses.

Todas as entidades apoiaron a necesidade de establecer, de xeito inmediato, coa Xunta de Galicia unha folla de ruta que garanta a volta ao traballo dunha forma paulatina, rápida e segura. Os representantes do ocio nocturno galego afirman que a súa é unha actividade segura, onde se levan a cabo unha serie de medidas de control como o uso da máscara, a distancia de seguridade, o control de capacidade... Algo que afirman que non ocorren nas xuntanzas de tipo privado que se están a producir desde o peche dos seus negocios a mediados de agosto.

Estaba previsto que a xuntanza se celebrase na sede da Asociación Hostalaría Compostela, pero debido ás novas restricións, finalmente fíxose por videoconferencia con representantes das asociacións provinciais de hostalaría e salas de música.