Regreso a la vacunación y a las restricciones tras más de 1.600 propuestas de sanción

MÁS DE 900 RESIDENTES VACUNADOS AYER EN OURENSE. Los once equipos especiales de vacunación del área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco continuaron este sábado con su tercera jornada de la primera fase de vacunación antiCOVID, en la que administraron dosis a 942 personas.

RESULTADO DE LAS FIESTAS: CONTROLES Y DENUNCIAS. Puente de la Inmaculada, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo... Celebraciones que cada año originan la movilidad en masa de los gallegos y miles de fiestas este que año se vieron coartadas por las restricciones. Aunque no para todos. Y es que Policía Nacional y Guardia Civil formularon en lo que va de Navidades un total de 1.636 propuestas de sanción por incumplimientos relacionados con las medidas de seguridad dictadas para el control del COVID.

Feijóo: “De momento nuestros datos epidemiológicos siguen siendo buenos”

Santiago. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló este sábado que “de momento” los datos que reflejan la evolución epidemiológica del COVID en Galicia “siguen siendo buenos”, aunque aceptó un aumento sostenido de casos debido a todo lo que comporta la celebración de las Navidades, al manifestar que “están repuntando en los últimos días como consecuencia de las fiestas”. “Ahora ya que han finalizado”, observó en la entrevista concedida a Onda Cero una vez transcurridas las celebraciones de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, lo que espera y desea el máximo mandatario autonómico, según trasladó, es ni más ni menos que volver “a unos índices muy adecuados”.

“En todo caso seguimos siendo la comunidad autónoma con menos camas ocupadas tanto en uci como en camas de hospital por patología COVID”, matizó.

Observó, además, que la clave está en la vacunación masiva, por lo que urge, dijo, que otras multinacionales faciliten sus vacunas de forma inmediata para poder llegar a más gente en el primer semestre de este 2021.

Es la manera de ir “más rápido” para “acelerar la solución”, expuso Feijóo. E insistió en la necesidad de mantener las “pautas” actuales de distancia social, lugares bien ventilados y uso de la mascarilla. En suma, solicitó “no relajarse” o, de lo contrario, “no vamos a arrancar”.

En esta misma emisora radiofónica, afeó Núñez Feijóo al Gobierno de Pedro Sánchez que no apoye el Año Santo, que se prolongará durante todo el 2022 tras la decisión extraordinaria de la Santa Sede a causa de la pandemia. “No es un tema gallego, religioso, ni de la iglesia católica”, apuntó, por eso no entiende que no se produzca ese respaldo, tal y como confesó.

Una de las buenas noticias que ve en esta ampliación es que la alta velocidad gallega sí podrá llegar en el Xacobeo, aunque no en el de este 2021.

“Yo no voy a engañar a los gallegos. Nosotros no calculamos que el AVE llegue en 2021”, como había prometido el Ejecutivo central, esgrimió el jefe del Gobierno autonómico. En caso de equivocarse, algo que agradecería, prometió Feijóo que pedirá disculpas. Pero solo visualiza el AVE en 2022, zanjó. A.M. / Efe