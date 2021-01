Retrasan los universitarios su vuelta a las aulas

teledocencia. Los universitarios gallegos no volverán a las clases hasta el próximo 8 de febrero, una semana después de lo previsto en el calendario y aún así recibirán teledocencia hasta el 17 del mismo mes, tal y como anunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el lunes pasado, en la rueda de prensa en la que dio cuenta del endurecimiento de medidas en la lucha contra el coronavirus. De cualquier manera, la incidencia no fue grande entre el alumnado de estudios superiores, a pesar de que a principios de curso todas las voces les acusaban del aumento de positivos. Un cribado masivo en las tres universidades demostraron que no era así. Los datos ofrecidos ayer mismo por la USC indican que, desde el 14 de agosto pasado, registraron 469 casos entre alumnado, PDI y PAS. La incidencia acumulada (IA) a siete días es de 122 y a 14 de 240, muy por debajo de la media total gallega. En la de Vigo tenían contabilizados, desde el 21 de septiembre hasta este lunes, un total de 249 positivos y los casos activos de los últimos diez días se elevan a 22. La institución académica coruñesa, por su parte, manifiesta, a 20 de enero, una incidencia acumulada a 14 días de cerca de trescientos casos.