Nacido en cuarentena, Roque cumple un año de ‘feliz’ pandemia

Roque hace honor a su nombre, que proviene de la palabra latina roca, es fuerte, grande y actuó como un ancla para su familia en este año tan difícil marcado por la pandemia de coronavirus que puso al mundo patas arriba. Roque cumple un año, es un bebé nacido en la cuarentena, aunque por los cálculos de los médicos debería haber nacido antes.

Sin embargo, a él no le dio la gana venir al mundo hasta 8 días después de que su madre saliera de cuentas y así, el 16 de marzo de 2020, decidió salir a la realidad. Un mundo muy diferente al que debería haber sido, lleno de mascarillas, gel hidroalcohólico y distancia social. Y falto de besos y abrazos de algunos familiares, que no de sus padres y hermano.

Ahora, con el año cumplido, su madre, Elena, explica que es un niño “feliz, muy feliz. Es un fenómeno. Es grande, fuerte, sano, es una roca, haciendo honor a su nombre”. Roque no para, “inquieto a más no poder” y un gran “comilón”, sus mofletes hacen las delicias de todo el que lo ve. Pero no siempre fue así. El embarazo empezó mal porque en el tercer mes de embarazo una peritonitis diagnosticada tarde llevó a su madre a estar muy grave en el hospital y a que nadie pensara que él nacería. Pero, como una roca, decidió que dentro de la barriga materna se estaba muy bien, contra viento y marea, contra operación quirúrgica de urgencia de Elena, contra todo pronóstico. Allí se quedó. Y fue creciendo, creciendo y creciendo... Sano y grandote; así nació, y así continúa.

Su hermano, pendiente de él. En este año de pandemia, su hermano, Gonzalo, que lo esperaba ansioso, pudo disfrutar mucho de él. Los primeros meses fueron de confinamiento, sin colegio, y las 24 horas se dedicaron a que su vínculo se hiciera más fuerte. Ahora son los mejores amigos. Gonzalo lo acompaña en sus primeros aprendizajes y está muy pendiente de él. Ahora ya está en el colegio desde septiembre, pero las tardes siguen siendo el momento en que ambos juegan como si la diferencia no edad entre ellos no existiera.

También sus padres disfrutaron de los primeros meses. Elena por su permiso de maternidad y Camilo, el orgulloso papá, después de sus 12 semanas de permiso, regresó al trabajo. Creen que Roque no pudo nacer en mejor momento para ellos. Todos en casa, en aislamiento como el resto de España. Hicieron de su hogar en Teo un reducto de paz, una balsa de aceite en la que conocerse y dar al nuevo miembro de la familia el tiempo preciso para acostumbrarse al mundo. Y él, Roque, como un ancla, sirvió de unión, de lugar seguro, de excusa para una intimidad familiar que en circunstancias normales no habría sido posible.

Elena explica que desde que aprendió a andar, “sin haber cumplido los 10 meses”, no ha parado. Y preguntada sobre las cosas que se puede estar perdiendo por llevar toda la vida en medio de la pandemia de coronavirus indica que “en un principio pudo perder estar más con la familia, pero en verano disfrutó él y todos. Estuvo con sus abuelos, bisabuelos, primos... Ahora menos, claro”, recuerda.

“No tiene los achuchones que podría tener en otra situación y ha viajado menos de lo que nosotros hacíamos normalmente”, dice, pero eso no le ha quitado felicidad. Y mientras tanto, las visitas con distancia y mascarilla, cuando se puede, y las videollamadas siguen siendo el pan de cada día para que los familiares y amigos que viven lejos o en concellos perimetrados puedan verlo crecer. Y reír.

La otra cara de la moneda son la habilidades que los niños nacidos en esta pandemia –los cuarentenials– han desarrollado. En el caso de Roque, y según su madre de otros pequeños de edad parecida, es que tienen la capacidad de reconocer las sonrisas de los otros aunque no les vean toda la cara. Y es que “no conoció a nadie más que a nosotros sin que lleve una mascarilla. Y si alguien por la calle le habla, él sonríe igual, aunque no le vea la sonrisa porque sabe leerla en los ojos”, indica Elena con la voz tierna. Mientras ella habla por teléfono para contar este año tan atípico, Roque juega con sus regalos de cumpleaños y, sobre todo, con los envoltorios. “¡No te comas la caja!, le dice Elena. Y Roque sigue, a lo suyo, atareado en crecer y reír en medio de su feliz pandemia.