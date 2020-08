Sánchez se inspiró en el auto de Villagómez que señaló el camino para los territorios

Santiago. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se inspiró en el auto del juez Alfonso Villagómez, que señaló el camino para el estado de alarma en las comunidades autónomas. Sánchez ofreció el respaldo del Gobierno a declarar un estado de alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas, en el Congreso.

El planteamiento está contemplado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio que dice: “Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma”.

El magistrado Villagómez así lo recordó en su auto del 20 de agosto por el que acordó la no ratificación de la orden 1008/2020 de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, quien no ratificó la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que incluía diversas medidas preventivas ante el covid-19 como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad, señaló ayer que él no anuló las medidas y que por tanto la disposición regional sigue vigente.

En declaraciones a Europa Press, Villagómez explicó que la disposición general sobre la que la consejería pedía ratificación establece normas generales y no para una persona específica, y subrayó que ese tipo de orden no necesita la ratificación judicial.

Sostiene que una vez se aprueba por el órgano pertinente y se publica, “tiene efectos jurídicos” y por tanto la ratificación o no de un juez “no afecta” y sigue en vigor. En este sentido, dijo que el juez no controla ni valora la legalidad de esa orden. ecg