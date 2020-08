Sanidad contabiliza 7.296 novas infeccións de covid

España. O Ministerio de Sanidad contabilizou este mércores, a falta dos datos da Comunidade Valenciana, que non puido cargalos, outros 7.296 contagios de coronavirus, dos que 3.594 foron diagnosticados nas últimas 24 horas, o 42 por cento dos mesmos en Madrid.

Nestas mesmas 24 horas, 922 persoas foron ingresadas, 15 máis das que se contabilizaron o martes, co que o total de pacientes hospitalizados ascende a 5.903, dos que 697 están nas unidades de coidados intensivos, 20 máis das que había este martes, segundo o último balance do Ministerio de Sanidad.

Así, a taxa de ocupación dos hospitais sobe outras dúas décimas e sitúase no 5,5 %, aínda que é máis do dobre nas comunidades madrileña (13,6 %) e aragonesa (13,1 %) e case no País Vasco (10,1 %), mentres que o resto non chega á media nacional. En total, foron hospitalizadas 132.549 persoas, 1.514 delas na última semana.

Como consecuencia, son as ucis madrileñas as que máis pacientes teñen (178), seguida de Cataluña (156) e Aragón (66); aínda que, se se atende ao número de ingresos en coidados intensivos na última semana, que é de 102 en total, a comunidade coa cifra máis alta é Canarias, con 16,3 máis que Madrid. ecg