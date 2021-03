Sanidad y comunidades no adelantarán el toque de queda en Semana Santa

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han decidido este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud mantener el documento de restricciones para Semana Santa y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial, según han informado a Europa Press fuentes de la reunión. A lo largo de la jornada de este miércoles, distintas informaciones aseguraban que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con algunos consejeros de Salud de distintas Comunidades Autónomas para sondear la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas en Semana Santa. Sin embargo, en el Consejo Interterritorial no se ha acordado incluir ninguna nueva medida sobre horarios en lo referido al toque de queda y a la actividad no esencial. El documento que se acordó hace unas semanas establecía las 23.00 como la hora límite para el toque de queda en estas fechas y el confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma. En este punto, la ministra Carolina Darias ha insistido en la rueda de prensa posterior a este Consejo Interterritorial en que este documento se trata de un acuerdo de mínimos y que las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de tomar medidas más restrictivas. Ha hecho referencia a que algunas autonomías ya han anunciado restricciones más severas que las recogidas en este documento tales como el confinamiento provincial o adelantar el toque de queda a las 22.00 horas.

AMPLIO DISPOSITIVO POLICIAL

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas en Semana Santa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que su cartera movilizará a 64.200 efectivos, entre Policía Nacional y Guardia Civil. Marlaska ha estado presente en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha señalado a las autonomías la necesidad de controlar las medidas que se desprenden de este documento compartido de actuaciones en la Semana Santa. En este punto, ha recalcado que varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán los límites de provincia y establecerán distintos controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.



TURISTAS EXTRANJEROS

Además, ha habido varias CCAA que han pedido un control exhaustivo de las fronteras tras las críticas al Gobierno por permitir el turismo extranjero pero no la movilidad entre distintas autonomías durante esta Semana Santa. Aquí, Marlaska ha defendido durante la reunión el control que ya existe en los aeropuertos, algo que ha vuelto a repetir durante la rueda de prensa, donde ha señalado las pruebas que tienen que presentar los viajeros extranjeros para entrar al territorio nacional.



VARIANTE SUDAFRICANA

El Ministerio de Sanidad, en el seno del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha alertado del crecimiento que se está observando de la presencia de la variante sudafricana del coronavirus en España. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión, los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y la ministra del ramo, Carolina Darias, que ha estado acompañada por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han reconocido que la circulación de la variante británica está en "claro ascenso".

Esto puede explicar el cambio de patrón epidemiológico que se está experimentando en los últimos días, donde se está observando un nuevo aumento de casos de infección de coronavirus y de hospitalización por esta causa. La variante británica es ya prevalente en España en el 50 por ciento, si bien en algunos territorios la su incidencia supera el 70 u 80 por ciento, por lo que se está convirtiendo en mayoritaria. Sabemos que estas variantes tienen la misma forma de transmisión que el virus original, por lo que la cultura de la precaución del cuidado debe seguir funcionando", ha aseverado Darias en la rueda de prensa posterior al CISNS.

De hecho, este miércoles la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días se ha situado en los 132,22 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 128,71 notificado el martes. Asimismo, se han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 7.026 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.835 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 2.941 registrados el día anterior. MADRID. EP.