Sanidade pide a los gallegos que limiten los contactos a sus “entornos burbuja”

Los gallegos deberían ser conscientes de que la mejor opción para el futuro próximo es mantener relaciones sociales restringidas, “entornos burbuja” compuestos solo por los familiares con quienes convivan y poco más. Esta es una de las recomendaciones que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña y los expertos del comité clínico hicieron ayer a toda la población, en la rueda de prensa en la que explicaron las nuevas restricciones impuestas, que entraron en vigor la pasada medianoche y, que si los servicios jurídicos lo permiten, durarán 14 días en lugar de los siete como publica el DOG.

Asimismo, Comesaña aseguró que el Gobierno tiene constancia de que “un porcentaje altísimo, en torno al 90 % de los brotes en Galicia provienen de reuniones familiares o de lo que llamamos entornos de confianza”, de ahí la recomendación y la llamada a la responsabilidad.

En este momento, toda Galicia está en nivel 2, con las reuniones restringidas a cinco personas – salvo en localidades como Santiago y O Milladoiro, donde se limitan exclusivamente a convivientes–.

incidencias acumuladas Galicia está entre las cuatro comunidades con menores contagios. La incidencia acumulado en 14 días está en 174 casos por 100.000 habitantes, mientras la media estatal asciende a 322. En los últimos siete días son 91 casos frente a 169, respectivamente. Además, tiene la menor presión asistencial de todas las autonomías, pero esto no quiere decir que todo vaya bien. Por lo que Sanidade tomó la decisión de “reforzar las medidas y consolidarlas” ahora, cuando parece que hay tiempo. Además, así como hay islas en medio de la tormenta de covid que nos asola, también hay concellos, zonas o comarcas enteras en los que los positivos se desbocan. Es el caso de las ciudades de Ourense y Santiago de Compostela.

La capital de Galicia En el caso de Compostela, la incidencia acumulada en los últimos siete días es de 198,4 casos de covid cada 100.000 habitantes, cifra que asciende hasta los 333,1 en 14 días. Es por ello que Santiago y O Milladoiro (Ames) pasan a nivel 3, con reuniones solo permitidas para personas convivientes, restricciones en los aforos de comercios, y bares y cafeterías atendiendo solamente en terraza al 50 % mientras que en los restaurantes se podrán atender en mesas a cinco personas convivientes

La directora general de Salud Pública, Carmen Durán, defendió que se trata de un “buen momento para tomar medidas”, ya que Galicia presenta una tendencia “moderadamente creciente” en la incidencia acumulada, “muy lejos de Navarra” y otras autonomías. Sobre Santiago, valoró que “lo importante es que los brotes están localizados” y no se detecta “transmisión comunitaria”.

ciudad de As Burgas Ourense es la otra ciudad que más preocupa a los expertos. Presenta una incidencia acumulada a siete días de 143,5 casos y de 359,2 a 14 días. “Son incidencias elevadas pero empezaron a ver resultados de las medidas tomadas las últimas semanas, pero no descendió hasta la medida gallega y calculamos un tramo largo para ello”, dijo Comesaña. El comité decidió mantener las medidas en Orense y Barbadás, que tienen un cierre perimetral desde el 7 de octubre y limitadas las reuniones a convivientes, pese a mejorar la situación en ambos municipios. Los resultados se ven, por lo que se trata de medidas adecuadas, recordaron los expertos.

O Carballiño, Boborás y O Irixo En el área sanitaria de Ourense hay varias comarcas que preocupan. Una de ellas es la conformada por los ayuntamientos de O Carballiño, Boborás y O Irixo, donde “o no son suficientes o no se están cumpliendo” las restricciones ya impuestas. En estos municipios la Xunta prohìbe todas las actividades que no sean esenciales.

La tendencia aquí es creciente, con una incidencia a 7 días de 109 nuevos casos, 236 a 14 días. En estos concellos cerrarán bares y restaurantes, que solo podrán atender para llevar o a domicilio. Los cierres afectarán a gimnasios, academias, museos, bibliotecas, espacios públicos y privados de actividades recreativas como cines o teatros, espectáculos deportivos, pabellones, salas de bingo y ocio...

Verín, Oímbra y Vilardevós En este caso, aunque con menor gravedad que los anteriores, las cifras de contagios no disminuyen pese a las medidas ya en vigor. E aumento de casos se está manteniendo en el tiempo y la respuesta no es óptima, con 51 caos acumulados en siete días y 86 en 14. Suman más positivos que en semanas anteriores, lo que unido al hecho de que su población tiene una media de edad elevada llevó a que el comité clínico decidiera un cierre de movilidad perimetral que sólo permitirá desplazamientos entre los tres municipios y las reuniones de personas estarán limitadas a convivientes.

toque de queda “interesante” El conselleiro de Sanidade indicó este miércoles que el toque de queda puede ser una herramienta “interesante desde el punto de vista técnico”, pero pidió ·criterios objetivos” para determinar “en qué sitios se aplica y para qué” y también definir exactamente “qué es”, tener “muy clara la definición de lo que es el toque de queda, non tener definiciones variadas”.

La postura de la Xunta, explicó García Comesaña, es “analizar” pormenorizadamente “desde el punto de vista normativo” la conveniencia de esta herramienta y aplicarla en aquellos sitios donde esté “justificado” para conseguir unos resultados concretos. En todo caso, habría que adaptar el marco normativo, porque actualmente la Xunta no puede tomar esa decisión que cree que “estará encima de la mesa” en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará hoy mismo.