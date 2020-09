Sanidade relaciona con reunións familiares o aumento de casos nas rúas de Ourense que endurecen medidas

OURENSE. EP. A Consellería de Sanidade endureceu desde este sábado as medidas restritivas en catro cales de Ourense, con reunións limitadas a cinco persoas, ao detectar un aumento de casos de COVID-19 que relaciona "fundamentalmente" con brotes familiares "debido a reunións". Segundo recolle o Diario Oficial de Galicia (DOG) nunha orde publicada na noite do venres, a Dirección Xeral de Saúde Pública observa que as taxas de contaxio diarias acumuladas a tres e sete días desde o pasado sábado, 12 de agosto, observan "unha tendencia ascendente" que coloca o número reprodutivo por encima dun, é dicir, que cada persona con coronavirus contaxia a máis dunha.

En concreto, as medidas de prevención se endurecen nas rúas Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria e Avenida de Portugal, desde o cruzamento con rúa Ervedelo ao cruzamento coa rúa Irmáns Xesta, pero se manteñen no resto do termo municipal de Ourense porque, segundo alerta Sanidade, o brote "non ten unha clara tendencia á mellora", senón unha "evolución tórpida máis acusada" desde finais de agosto.

No entanto, a orde do DOG recalca que a distribución de casos "non é uniforme" na cidade e que hai unha "agrupación de casos" nas rúas nas que desde este sábado hai maiores limitacións. O brote, asevera o texto, "segue tendo características de alto risco" como a taxa de incidencia no últimos tres días e a porcentaxe de positivos de todas as PCR realizadas. Por todo iso, o informe de Saúde Pública recomenda manter restricións en todo o termo municipal ourensán "e ademais tomar medidas específicas respecto das zonas da cidade onde existe unha maior concentración de casos". Así, nas rúas Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria e Avenida de Portugal, como xa pasara anteriormente co barrio da Milagrosa, en Lugo, e co municipio de Arteixo (A Coruña), non poderá haber reunións de máis de cinco persoas e nin bares nin cafetarías poderán servir no interior dos establecementos.

TERRAZAS AO 75%

Nas terrazas, con aforamento limitado do mesmo xeito que no resto de áreas con medidas especiais --ao 75 por cento--, non poderá haber grupos de máis de cinco persoas, como tampouco nos restaurantes, aínda que estes si poderán servir dentro do local.

Tampouco poderán superar o cinco persoas en academias, autoescolas e outras institucións de ensino non regulado, así como zonas comúns de hoteis e aloxamentos, actividades culturais en bibliotecas, arquivos museos, salas de exposición e actividades deportivas.

En canto a eventos deportivos con público, cinemas, teatros, auditorios, circos de toldo e similares, ademais de congresos e conferencias, o aforamento deberá ser como máximo do 50 por cento, pero cun límite de 30 persoas para lugares pechados e de 75 ao aire libre.

Iso si, poderán ter até 50 persoas en lugares pechados e até 150 ao aire libre se os organizadores presentan un plan de prevención de contaxios e autorízao a Dirección Xeral de Saúde Pública.

No caso de actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil, desenvolveranse en grupos de até cinco participantes --incluíndo os monitores-- que non manterán contacto entre si. No entanto, os espazos cumprirán a restrición xeral do 50 por cento do aforamento e o máximo de 50 persoas ao aire libre e de 25 en espazos pechados.

A orde publicada no DOG tamén establece que a vixilancia, inspección e control de todas estas medidas, que serán obxecto de seguimento e avaliación continua "nun período non superior a cinco días naturais", corresponden ao Concello de Ourense dentro das súas competencias e sen prexuízo das competencias da Consellería de Sanidade.