Sanidade ve "risco de extensión" da cadea de contaxios no brote de Vilanova de Arousa

PONTEVEDRA. EP. A Consellería de Sanidade decidiu implantar restricións para loitar contra a pandemia do coronavirus en Vilanova de Arousa (Pontevedra) ante a "situación de risco de extensión das cadeas de transmisión" observada nos últimos días. De feito, estas medidas adoptáronse despois de que na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se detectase un brote con 96 casos --52 deles nunha empresa avícola radicada en Cambados--, cuxos empregados residen na súa maioría en Vilanova e Vilagarcía.

As limitacións que rexen desde este sábado en Vilanova se xustifican, tal e como recollía este venres o Diario Oficial de Galicia (DOG), cun informe da Dirección Xeral de Saúde Pública que alerta de que este municipio e o de Vilagarcía, onde xa se adoptaron medidas, "suman algo máis da metade dos casos totais declarados" no Salnés nos últimos 14 días.

De feito, o 60 por cento dos positivos rexistrados en Vilanova "foron no últimos cinco días", coincidindo co brote na planta avícola con 52 contaxios entre o seu cadro --os casos ascenden a 96 se se suma os asociados--. Así, este concello mostra non só a taxa acumulada de infeccións "máis alta de toda a comarca" en tres días, senón que é máis do dobre da observada para o total de Galicia.

Ademais, a porcentaxe de positivos arroxados polas probas PCR realizadas nas últimas xornadas e o feito de que o número reprodutivo instantáneo estea por enriba de 1 --o que significa que cada persona con coronavirus contaxia a máis dunha-- indican que a localidade está "nunha situación de risco de extensión das cadeas de transmisión", tal e como expón a orde publicada no DOG.

Neste contexto, para que a situación epidemiolóxica na zona "poida ser controlada", o informe de Saúde Pública no que se apoia Sanidade recomenda estender a Vilanova as restricións, que entraron en vigor a medianoite e que serán revisadas nunha semana.

Deste xeito, Vilanova súmase ao grupo de municipios galegos con restricións, integrado por Santiago, Silleda, Lalín, Lugo, Ourense, Poio, Pontevedra, Vilaboa, Marín, Verín e Vilagarcía, ademais de diversas rúas da Coruña e Milladoiro --en Ames--.

VERÍN MANTÉN MEDIDAS

Este mesmo venres, o DOG tamén recollía unha orde de Sanidade que mantén as limitacións no concello de Verín ao observarse que a taxa diaria acumulada de contaxios presenta "unha tendencia lixeiramente ascendente", que chega a "máis do dobre" do conxunto de Galicia.

De feito, o informe de Saúde Pública afirma que o número reprodutivo instantáneo na comarca "volveu ascender por encima do 1" e se sitúa sobre 1,5. Neste contexto, destaca Verín, a capital, tanto polo "aumento recente de casos como de ingresos" en hospital e a circunstancia de "ter unha poboación moi envellecida".

REUNIÓNS DE 10 PERSOAS E AFORAMENTOS AO 50%

Nos concellos con restricións --nalgunhas rúas de Ourense son mesmo máis duras--, as reunións están limitadas a 10 persoas non convivientes e os aforamentos non deberán superar o 50 por cento con carácter xeral en establecementos comerciais, de lecer, centros sociais e locais de restauración e de hostalaría. No caso das terrazas, a capacidade será do 75 por cento, pero o consumo en barra está prohibido.

Entre outras medidas que rexen nestas localidades, que deberán ser controladas por parte das autoridades locais "dentro das súas competencias", está a limitación dos aforamentos ao 50 por cento tamén en interiores de lugares de culto, bibliotecas, academias, piscinas e instalacións deportivas.

Así mesmo, redúcese a capacidade de celebracións como vodas, bautizos e comuñóns --50 persoas en espazos pechados e 100 en abertos--. Estes mesmos aforamentos rexen en actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil, contando os monitores.

En canto a mercados ao aire libre e feiras, non poderán superar o 50 por cento dos postos habituais ou autorizados, de modo que se limite a afluencia de clientes. Neste sentido, autorízase ao Concello a aumentar a superficie habilitada ou estender estas actividades a novos días para compensar as restricións.

VELORIOS DE 10 OU 25 ASISTENTES

En canto aos velorios, estarán permitidos en todo tipo de instalacións, públicas e privadas, debidamente habilitadas, cun límite máximo de 25 asistentes en espazos ao aire libre ou de 10 en pechados, sexan ou non convivintes, ademais do ministro de culto que corresponda.

En congresos, reunións de negocios, conferencias, eventos deportivos e adestramentos, así como en cinemas, teatros e auditorios, o aforamento será dun máximo de 60 persoas en espazos pechados e de 150 en abertos--sen que en ningún caso se supere o 50 por cento do total dos recintos--. Iso si, poderán ter até 100 persoas en lugares cubertos e 300 ao aire libre se os organizadores presentan un plan de prevención de contaxios e o autoriza a Dirección Xeral de Saúde Pública.

Ademais, co obxectivo de evitar actividade "prohibidas relacionadas co consumo de bebidas alcohólicas" en parques e outros lugares de tránsito público, Sanidade recomenda aos concellos afectados o peche destes espazos desde a medianoite até as 6,00 horas da mañá.

Cabe destacar que, nos termos municipais con restricións, Sanidade recomenda aos maiores de 75 anos, así como a outros grupos vulnerables á COVID-19 e que presenten algunha enfermidade respiratoria que se poida agravar polo uso de máscara, que eviten saír de casa nas horas "de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público".