Santiago: entra en vigor el cierre con una incidencia disparada en catorce días

Santiago. “Exhaustos”, es la primera palabra que pronuncia uno de los portavoz de la Asociación Hostelería Compostela, Lois Lopes, al ser preguntado por las nuevas restricciones tan solo unos días después de la reapertura de la hostelería. Considera que la incidencia, que no supera los 150 casos por 100.000 habitantes, todavía no daba razones suficientes para elevar las medidas.

“Parece que somos os primeiros en sufrir restricións e os últimos en velas levantadas”, afirma Lopes. “De novo, pensamos que son desproporcionadas”, añade. En cuanto al aforo, considera que no les afecta tanto porque el 50 % ya era “excesivo y dejaba fuera a muchos bares, que ya no podían abrir”, por lo que la bajada al 40 no ha supuesto una gran diferencia. Sin embargo, el cierre perimetral sí les afecta a las puertas de la Navidad. “Atacan duramente a economía durante tres semanas importantes, tanto hostalaría como o comercio”, incide Lopes. Destaca la situación de los hoteles. Ayer desde el Araguaney indicaban que es imposible tener actividad con estas limitaciones.

“En xeral, a xente está desganada porque ven que poden pecharnos de novo”, asegura. A esto hay que sumar que muchos locales estaban intentando salvar el último mes del año con las comidas y cenas de los fines de semana, y han visto cómo hoy ya sufrían cancelaciones debido a la prohibición de entrar en la capital gallega. Los hosteleros insisten en que los casos de Santiago representan poco más del 13 % de los de todo el área sanitaria, “que é onde houbo un pico”, concluye Lois Lopes.