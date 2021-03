Sassoli pide bloquear la exportación de vacunas

con determinación. El presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, pidió este jueves en su encuentro con los líderes europeos no ser “ingenuos” y actuar con determinación para proteger el abastecimiento de vacunas en la UE, bloqueando incluso las exportaciones de vacunas producidas por laboratorios que cumplen sus contratos con los Veintisiete si las partidas tienen por destino un país tercero que no permite el flujo de vacunas o componentes en la ruta inversa. La Comisión Europea propuso reforzar el mecanismo de control de las exportaciones de vacunas para incluir criterios de “reciprocidad” y “proporcionalidad” que permitan ir más allá de vetar exportaciones de farmacéuticas que no cumplen con sus compromisos –como el caso de AstraZeneca–, e impedir también la salida de cargamentos que vayan a países con altas tasas de vacunación o que no exportan a la UE, como es el caso de Reino Unido. La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, buscaba ayer el aval de los 27 para reforzar un instrumento que en los casi dos meses que lleva en funcionamiento únicamente vetó la exportación de un envío de 250.000 vacunas de AstraZeneca a Australia.