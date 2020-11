Se disparan los infectados en la DomusVi Ribadumia y hay dos brotes en Pontedeume

Las residencias de mayores representan de nuevo una de las caras más trágicas de la pandemia y en Galicia superan ya los 400 casos de usuarios contagiados. Todo ello después de que ayer se notificase un brote el centro Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (A Coruña) con 24 residentes afectados y un incremento de los casos en la DomusVi de Ribadumia, donde 34 nuevos positivos entre usuarios elevan el total de contagiados a 58.

Así figura en los datos facilitados por la Consellería de Política Social, que cifra en 420 los usuarios de residencias contagiados, 51 más que en el balance ofrecido el pasado sábado. Política Social notificó 69 nuevos casos de usuarios de residencias, concentrados mayoritariamente en dos centros: la residencia DomusVi de Ribadumia con 34 contagios de usuarios y el centro Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, donde se diagnosticó covid a 23 residentes y 8 trabajadores en las últimas horas.

Con estos datos, ambas residencias pasan a figurar entre los centros con mayor incidencia del covid en Galicia, especialmente la DomusVi de Ribadumia en la que se contabilizan 58 casos entre usuarios y 8 de trabajadores. Por su parte, pasa de tener solo un caso el sábado a 24 la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, localidad en la que se ubica el centro As Fragas, que notifica otro brote con, por el momento, 5 usuarios contagiados.

Otra de las novedades de este balance son los 4 casos de usuarios detectados en la residencia Hermanos Prieto de O Carballiño, en la que no había casos de covid hasta este domingo. En este centro hay otros dos trabajadores infectados.

Por contra, dejan de computar como casos activos 15 usuarios de la residencia de mayores Os Gozos de Pereiro de Aguiar (55 menos respecto al viernes) y otros tres residentes en Bribes de Cambre (A Coruña), Nosa Señora do Viso de Lobeira (Ourense) y Viana do Bolo, así como dos trabajadores de los centros Hermanos Prieto de O Carballiño y Nosa Señora do Viso de Lobeira.

La residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (Ourense) continúa siendo el centro con mayor número de usuarios infectados con 85, cifra que se mantiene sin cambios desde el viernes. Tampoco hay novedades en el segundo centro con más casos, la residencia de Salvaterra do Miño, que continúa con 81 usuarios contagiados.

La citada DomusVi de Ribadumia en el tercer lugar de residencias con más casos con 58, seguida por Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, en el que un brote ha contagiado ya a 35 residentes.

Por su parte, el número de trabajadores de residencias contagiados sube en 14 respecto al balance del sábado y son ya 235 con la Residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás a la cabeza con 46 empleados con covid (sin cambios). También presentan un importante número de trabajadores infectados la residencia de Salvaterra do Miño (27), Os Gozos de Pereiro de Aguiar (26), la Ballesol de Oleiros (14, uno más), Viana do Bolo (11) y el Fogar Residencial San Miguel de Silleda (11). A este grupo se suma este domingo la residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume con 8 nuevos casos entre trabajadores que dejan la cifra total en 11.