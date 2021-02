Seguen os peches perimetrais e as restricións na hostalaría, para a que se prepara un plan de máxima seguridade

O presidente destaca que melloraron os datos tras as medidas tomadas fai tres semanas, pero non o suficiente. O comité clínico propón manter restricións con avances graduais e medidos. Non pode haber pasos en falso. Hai 224 ingresados en UCI, 792 en planta e 12.036 infectados nos seus domicilios. Baixaron moito. A incidencia acumulada a 14 días baixou de 779 a 400 casos por 100.000 habitantes desde o 30 de xaneiro. Isto non é suficiente.