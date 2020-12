“Seguimos moi de preto aos máis vulnerables para atender as súas peticións”

Co obxectivo de superar a situación sanitaria actual, o concello lucense de Carballedo, da man do seu alcalde Julio Yebra, está moi próximo aos seus veciños para atender todas as súas necesidades, debido á idade avanzada de moitos deles. Deste modo, apelan a concienciación para saír adiante.

Que incidencia está a ter a COVID-19 no Carballedo?

Hai casos, unha incidencia media con respecto ao resto da provincia. Hoxe por hoxe hai algún caso activo, pero ningún de gravidade. Houbo casos de COVID-19, cunhas proporcións bastante notables, pero, afortunadamente, non houbo ningún falecemento, a pesar da idade avanzada de moita veciñanza. Por iso, estamos moi pendentes de todos eles.

Que medidas se tomaron dende o concello?

As medidas, principalmente, correspóndenlle á Comunidade Autónoma, xa que nós somos un órgano de xestión colaborador. Con todo, entre as medidas tomadas por nós, sobre todo na primeira etapa, estivo a desinfección do Centro de Saúde, de rúas con locais comerciais e a axuda prestada a todos os veciños, máis ou menos vulnerables, enviándolles alimentos ou medicación cando o precisaban. Dende a Policía Local e Protección Civil estivemos seguindo de cerca a esas persoas e atendendo as súas peticións.

Por outro lado, estivemos tamén moi pendentes do persoal de axuda no fogar, para que estean en condicións óptimas, contando con os EPI e todo o material necesario. Do mesmo xeito, nas primeiras etapas, entregamos en ata tres ocasións máscaras para a veciñanza, nun momento no que eran difíciles de acadar no mercado. Mercámolas e repartímolas entre toda a poboación.

Neste senso, como está sendo a colaboración das administracións centrais?

As axudas sempre se quere que sexan máis, pero en todo caso, creo que se está a facer un esforzo importante. Están a facer o que mellor saben e só fai falla ver que Galicia está entre as rexións máis baixas de España, e mesmo da Unión Europea, na incidencia da COVID-19. En liñas xerais, creo que se está a facer o necesario.

Volvendo á súa acción, teñen algún tipo de axuda para os sectores máis afectados?

Ao ser eminentemente rural, temos algunha axuda, como unha redución da taxa do lixo aos locais que tiveron que limitar a súa actividade, pero cremos que as principais liñas teñen que chegar doutras administracións, porque son as que máis recursos teñen. Neste senso, somos a Administración máis próxima ao veciño, pero a que menos recursos ten, algo que carece de lóxica e que é diferente en outros países da Unión Europea. O fundamental é dotar de recursos aos municipios, para que leven a cabo os seus proxectos e ideas.

Ve á poboación concienciada?

A xente ten moito respecto, moita precaución e cada vez está máis concienciada, porque cando un se relaxa hai unha repunta dos casos. Dende logo, imos aprendendo desta pandemia co paso do tempo. Con todo, penso que as medidas que se están a tomar máis que ser coercitivas, teñen que ser de concienciación para que a xente se dea conta de todo isto. Iso é o importante, porque senón é moi complicado. Por iso, debemos incidir, fundamentalmente, na concienciación, con mensaxes claros para que a xente se controle ata que poidamos vacinarnos, unha vacina na que confío plenamente.

Xa por último, notan un aumento do interese por vivir no rural?

Si, dende logo. Estamos a notalo, principalmente, en xente que ten unha relación directa co concello e que está a volver. Presenciamos que existe unha volta ás orixes nos datos do censo. Como é natural, aquí están moito máis seguros que nunha cidade e é máis sinxelo superar esta crise sanitaria.