Semana Santa con el turismo ‘a medio gas’

Ourense. “Hasta este momento estuvimos totalmente desocupados”, informa Olga Fernández, propietaria de una finca de turismo rural en Ourense, que mantiene la esperanza de que, “ahora, a partir de Semana Santa, pueda recuperarse un poco todo esto”. Aún así, considera que la ocupación solo podría ser posible “durante los festivos, ni siquiera la semana entera”.

Los cuatro dormitorios de su finca “solían ocuparse en años previos con turistas nacional, de Málaga, Madrid, País Vasco...”. Y este año, “lo veo más complicado, incluso para el verano, pero bueno, de aquí allá ya se verá lo que pasa”.

Pese a estar situada en Ourense, en el interior de Galicia, y no tener playa cerca, aquí la gente venía buscando “la paz y la tranquilidad, porque no hay ningún ruído ni se oyen coches, además estamos en plena naturaleza y no te ve nadie”. Como alternativa, “optaban por las temas, los monumentos...”.

En esta Semana Santa, en que se prevé una masificación en las zonas de costa ante la llega del buen tiempo, “somos una buena opción, en plena naturaleza y respirando el aire puro que tanto se necesita”. “Aparte de contar con todas las medidas de seguridad, es evidente que aquí hay menos riesgo”.