Simón se fija como siguiente objetivo en la pandemia bajar de una incidencia de 200

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha marcado como siguiente objetivo en la lucha contra la tercera ola de la pandemia de COVID-19 que la incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúe en niveles de riesgo alto (por debajo de 200) y no extremo como hasta ahora. Según los datos facilitados este lunes por Sanidad, la incidencia actualmente se sitúa en 865.

“Estamos en el buen camino pero todavía muy lejos de los objetivos de incidencia del utópico 50 por 100.000 habitantes. Esperamos, como mínimo, llegar a niveles de riesgo alto, por debajo de 200. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, tanto instituciones como cada uno de nosotros”, ha esgrimido este lunes en rueda de prensa.

El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha agradecido a la población española “el esfuerzo que está haciendo” para conseguir doblegar la curva de la tercera ola pero ha pedido seguir cumpliendo con las medidas.

“Necesitamos que descienda muy rápido para que nuestros hospitales y UCI no lleguen a un colapso y suspender atenciones sanitarias que no se deberían dar. Todavía nos quedan unas cuantas semanas para que las UCI no lleguen a saturarse”, ha indicado.

En este sentido, ha informado de que hasta siete comunidades autónomas se encuentran por encima del 50 por ciento de ocupación en UCI por COVID-19, y tres en el 60 por ciento. “Son cifras que no son compatibles con el funcionamiento de los hospitales”, ha lamentado, aunque puntualizando que el descenso en los contagios “va en la buena dirección”.

Preguntado acerca de si la Semana Santa podría ser el momento en el que los españoles puedan volver a viajar dentro de nuestras fronteras, Simón ha advertido de la alta incidencia. “No podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable. Nuestra situación será aceptable si estamos en 150, no será si estamos en 500, 400 ni en 200. No sé cuándo es Semana Santa, ni cómo estaremos, ni cómo estarán las comunidades”, ha argumentado.

Sobre si la situación actual es comparable al pico de la primera ola, el epidemiólogo ha recordado que en marzo abril se dejaban sin diagnosticar “más del 90 por ciento de los infectados”. “Ahora lo que estamos detectando es la realidad de la infección, en marzo o abril detectábamos solo 1 de cada 10 y ahora 8 de cada 10. No son comparables, pero aun así estamos en una situación de alta de incidencia”, ha advertido.

Por último, Simón ha comentado si España estaría dispuesta a ayudar a Portugal en su lucha contra el coronavirus. A su juicio, nuestro país “no está en buena situación para ofrecer camas de UCI”. “La opción está ahí, es razonable. Me parece lógico que si se puede se haga, pero ahora estamos en una situación complicada para ofrecernos”, ha remachado.

MADRID. E.P.