Sin “malos humos” en las terrazas, calles y glorietas

Galicia amaneció ayer sin grandes concentraciones de humo en sus terrazas y un menor número de transeúntes fumando por la calle, tras la resolución publicada la noche anterior en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que prohibe el consumo de tabaco en estos espacios cuando no se mantenga una distancia social de al menos dos metros.

Esta situación pudo apreciarse en establecimientos como el Café Bar Bellavista, localizado en Rúa das Galeras, donde fue prácticamente imposible observar este comportamiento los exteriores del local.

Su dueño, José Pedrosa, asegura que hay que acatar esta norma si así se consigue frenar los rebrotes y no cree que vaya a perjudicar a la hostelería. “Es lo mismo que pasó cuando se prohibió fumar dentro de los locales, ahí todos pensábamos que iba a influir mucho negativamente y no fue así”, señala el gerente.

Pese a esto, siempre hay algún despistado, en este caso la mayor parte turistas, que, ante la rapidez de la nueva medida, todavía mantienen esta conducta sin respetar la distancia social estipulada.

Así ocurría ayer, por ejemplo, en la abarrotada Plaza del Obradoiro, donde centenares de viajeros contemplaban las maravillosas vistas que deja la Catedral de Santiago. Varios peregrinos sostenían su pitillo o inhalaban los nocivos humos del tabaco, más juntos que separados.

Atravesando la emblemática Rúa do Franco, se podía comprobar también que muchos gallegos ya son conscientes de esta medida, ante la poca cantidad de fumadores que albergaba la arteria compostelana.

Precisamente en una de sus intersecciones se encuentra el famoso restaurante Casa Camilo, ubicado en Rúa da Raíña, donde aunque había algunas cajetillas encima de las mesas externas, nadie respiraba los vapores de estos cigarrillos.

“Si tomando las medidas todos vamos a salir ganando habrá que adaptarse a estos tiempos”, manifiesta su propietario, Inocencio Pereira, destacando (en oposición a la creencia de José Pedrosa) que “perjudicará mucho, pero el cliente lo tiene que entender porque no podemos hacer otra cosa.”

De camino hacia la plaza del Toural, tampoco se apreciaban grandes masas de fumadores que, por normal general y salvo contadas excepciones, cumplen con la separación establecida. Cerca de esta glorieta se encuentra el reputado Bar La Tita, situado en la concurrida Rúa Nova.

En sus alrededores se hallaba la excepción que confirmaba la regla, una señora que fumaba rodeada de varios amigos, mientras hacían tiempo para conseguir un hueco en la terraza de este establecimiento.

Para Sara Braña, que justamente pasaba por esa avenida, esta medida es “un tanto absurda” puesto que “ya viene implícito que en una terraza hay que guardar los dos metros de distancia entre las mesas”.

El mismo panorama de responsabilidad caracterizó también la plaza de Quintana, en este caso asombrosamente vacía. Sentada en una de las pocas mesas ocupadas, perteneciente al bar Os Croques, estaba Arminda Franco, una vecina de Boiro que estaba haciendo de guía local a sus dos amigas extranjeras.

Ella también aseguró no ver a ninguna persona incumpliendo la nueva normativa. “La comentamos ayer, pero la verdad es que hoy no me volví a acordar porque no vi a nadie fumando”, señala la boirense.