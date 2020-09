Sindicatos acusan a Educación de dar marcha atrás cos 1,5 metros e avisan: as mamparas son "unha bomba de reloxaría"

SANTIAGO. EP. A situación xerada no inicio de curso en Galicia pola COVID-19 provocou o atraso do inicio da actividade en secundaria, após as queixas trasladadas por numerosos institutos galegos pola imposibilidade de ter as aulas preparadas para a incorporación do alumnado e adaptadas ao metro e medio de separación pactado polo Estado e as comunidades autónomas, e fixado no último protocolo da Xunta.

Agora os sindicatos docentes temen un novo cambio de rumbo nos criterios de adaptación dos centros ás medidas de seguridade e despois de que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade propuxese no Consello Escolar do pasado mércores a semipresencialidad a partir de bacharelato e a colocación e biombos para sortear ese metro e medio de separación como opción naqueles casos nos que non sexa posible aplicar desdobres.

A CIG-Ensino denunciou que os servizos de inspección remitiron comunicacións aos centros para que paralizasen a adaptación que estaban a realizar, co fin cambiala polo criterio de uso de biombos cun metro de separación, ademais da teledocencia "inicialmente" a partir de bacharelato, pero sen descartar 3º e 4º da ESO.

O secretario xeral técnico do departamento, Manuel Vila, convocou de urxencia ás organizacións sindicais e a diferentes confederacións de ANPA de centros públicos e concertados este mesmo venres para abordar o cambio de calendario en secundaria, á mesma hora na que o titular da Educación, Román Rodríguez, anunciábao publicamente tras reunirse con representantes das federacións de directores.

En declaracións a Europa Press, o secretario nacional do sindicato, Suso Bermello, criticou "o caos organizativo" provocado pola Xunta e reprochou que se dediquen a "tirar abaixo" a principal medida "positiva" das instrucións do pasado 31 de agosto (o metro e medio de separación), e que "a estas alturas" non se pode concluír "absolutamente nada" sobre a planificación do curso.

Bermello lamentou especialmente que unha medida supostamente excepcional convértase en "exactamente o contrario", e censurou a falta de claridade sobre a próxima dotación de profesorado para poder facer efectivos desdóbrelos e a división de grupos nos centros.

"POLA PORTA DE ATRÁS"

"Levamos unha semana insistindo en que non se podía empezar o curso tal e como estaba exposto", engadiu, pola súa banda, Julio Díaz de ANPE, quen reprochou que "a primeira medida" da "nova cúpula" de Educación sexa dar "un paso atrás en todo o que estaba acordado sen contar con ninguén".

En todo caso, Díaz advertiu que o sindicato non vai permitir "baixo ningún concepto" que se substitúan desdóbrelos "por biombos" nin que se tente "pola porta de atrás" a creación de aulas burbulla en secundaria "para que lle salga máis barato" á Administración galega. "Utilizaremos todas as medidas legais ao noso alcance", insistiu, para instar á Xunta a "deixar de racanear" e a "investir en Educación canto antes".

Luz López, de CC.OO. Ensino, advertiu de que a presencialidad debe ser "fundamental" no regreso ás aulas posto que a experiencia de teledocencia vivida durante o estado de alarma demostrou que se acrecentan "as brechas de desigualdade" que existen na sociedade.

Así, sinalou que a Xunta está a tomar medidas "á esculca do gran de millo" e esperou que non se utilice a colocación de biombos e a semipresencialidad para evitar "baixar o cociente" de alumnado na aula.

IMPOSIBLE A CUSTO CERO

Nesta liña, Felipe Balboa (FeSP UXT) asegurou que non van permitir que se xogue coa seguridade de profesores e alumnos e advertiu de que a presenza continua nun centro, nun espazo reducido, coa separación de biombos é "unha bomba de reloxaría".

"Non se pode iniciar o curso a custo cero nunha situación de pandemia, que é o que se pretende aquí. Hai que contratar, desdobrar e tomar medidas que eles mesmos puxeron sobre o papel e que acordaron en Madrid. Non estamos a inventar nada".

O clamor é unánime na comunidade educativa. Fernando Lacaci, de ANPAs Galegas, censurou que se venda a "semipresencialidade" como algo excepcional, e que logo se chame aos centros para dar indicacións de "todo o contrario". "Non imos aceptar que se reduza -a distancia- en secundaria. Hai que buscar outras formas de manter a seguridade. Fórmulas que deben partir do diálogo".

En todo caso, a totalidade de confederacións de ANPA puxeron sobre a mesa outro dos problemas desta nova decisión, a conciliación, posto que "non se pode atrasar" o inicio de curso "dun día para outro sen darlle unha alternativa correcta" ás familias.

Lacaci advertiu de que a Xunta se atopa ante o dilema de xestionar as consecuencias dos últimos 10 anos, nos que non se prepararon os centros e non se puxeron "á altura" das necesidades. "E estámolo pagando todo".