Sólo tres concellos gallegos permanecerán en el nivel máximo de restricciones desde el viernes

Solamente tres concellos gallegos estarán desde el viernes en el nivel máximo de restricciones, tal y como acordó en su reunión de ayer el comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Se trata de Paradela y Vilardevós, que ya figuraban en esta lista, a la que se incorporará ahora Maside, mientras que se caen Boborás, A Mezquita y Pontecesures, que pasarán a estar en nivel alto.

Junto a estos, según determinó la asamblea de especialistas, estarán otros cuatro municipios, hasta sumar un total de siete. Concretamente, son Sobrado dos Monxes, Soutomaior, Neda e Arteixo. En el resto de ayuntamientos de la comunidad regirán, tal y como informó el Ejecutivo autonómico, las medidas fijadas en el nivel medio.

El conjunto de medidas acordadas por el comité clínico entrarán en vigor a las 00,00 horas del próximo viernes, 19 de marzo. Así las cosas, los ayuntamientos en nivel máximo de alerta no pueden celebrar reuniones con no convivientes, los bares y restaurantes no pueden abrir y mantienen el cierre perimetral.

Respecto a los ayuntamientos en nivel alto, las reuniones están limitadas a cuatro personas no convivientes y la movilidad está permitida con concellos en el mismo nivel. La hostelería en este caso está abierta con el 50 % de aforo en las terrazas y la prohibición de consumir en el interior. En todos los municipios, independientemente del nivel en el que se encuentren, la movilidad está restringida entre las diez de la noche y las seis de la mañana.

Por el momento, la Xunta es partidaria de mantener el toque de queda en esas horas, aunque si las cifras continúan una buena evolución, tal y como se les transmitió a los hosteleros en la reunión que se celebró el jueves, más adelante, de cara a la Semana Santa, podría atrasarse hasta las 23,00 horas y llevar los cierres de los bares hasta las 21,30 y hasta las 22,30 los restaurantes.

El Ejecutivo autonómico mantiene también por ahora el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma tanto para el puente de San José como de cara a las vacaciones de la Semana Santa.

El comité clínico que asesora a la Xunta en la toma de decisiones volvió a reunirse este martes, y encima de la mesa, se retomó el documento con el que trabajó a finales del año 2020, el cual, en esencia, vinculaba las medidas de restricción a la incidencia de cada ayuntamiento. Por ello, se estudió cómo vincular de nuevo movilidad, horarios de hostelería y aforos con la situación epidemiológica de cada municipio. Hoy será Feijóo quien aclare si se amplian los horarios de bares y restaurantes hasta las 20.00 o las 20.30 horas,una posibilidad que la Xunta ya abordó el jueves con el sector de la hostelería. En un principio, el Gobierno gallgo es partidario de avanzar en la desescalada de cara al puente de San José. Avanzar a modiño y con prudencia.