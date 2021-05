Sube del 85 % la población dispuesta a vacunarse

barómetro del cis. El 85,4 por ciento de la población española está dispuesta a vacunarse contra la COVID-19 cuando llegue su turno, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo, que ve una leve subida respecto al porcentaje registrado el pasado mes (82,8 %).

Mientras, los que se niegan a vacunarse se mantienen en el 6 por ciento (6,2 % fue el dato del mes pasado). Entre estos últimos, bajan más de 9 puntos los que no se fían (25,3 %) y se mantienen los que tienen miedo a los efectos secundarios (25,3 %). Asimismo, los que no piensan vacunarse por creer que son ineficaces suben 3 puntos, pasando del 5 % al 8,7; pasan del 3,1 al 4,4 los que son contrarios a todas las vacunas en general y los que niegan la COVID no llegan al 1 % (0,7 %) –el mes pasado eran el 2,8 por ciento–. Respecto al motivo por el que no se vacunarían de forma inmediata, sube la población que prefiere esperar a ver cómo funcionan, del 3,5 % al 7,7 %. También del 3,7 al 4,2 % los que señalan la falta de garantías: pocos ensayos, premura, falta de análisis, etc; y se mantienen en un 3,7 % los que no lo van a hacer por alergias, otras enfermedades o tratamientos, lactancia, embarazo, etc. ECG