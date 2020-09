Taín lamenta a falta dunha lei adaptada á situación da epidemia

ausencia de regulación. O xuíz José Antonio Vázquez Taín lamenta que España continúe sen unha lei ogránica que contemple a situación actual da pandemia, causa ao seu entender, de que se ditasen “sentenzas tan contraditorias” respecto ás restricións impostas polas autonomías.

“Nós estamos para xulgar, non para lexislar”, argumentou o xuíz galego sobre o papel que lles tocou na actual situación e que motivou que o Supremo teña previsto reunirse a vindeira semana para “unificar criterios” e activar “normas orientadoras”. Así as cousas, o maxistrado galego considera que o problema reside no poder lexislativo ao non regular unha situación tan excepcional, como xa teñen feito outros países.

Respecto ás diferenzas á hora de ratificar as medidas, Vázquez Taín detalla que teñen que ver con que os xuzgados do Contencioso Administrativo son os encargados de resolver estas cuestións, pero, ao ser verán e haber solicitudes en fin de semana, recurriuse a xulgados de garda que son penales.

“En dereito penal para restrinxir a unha persoa adoitamos esixir moitísimos requisitos e non nos fixamos tanto na finalidade, trátase de ser garantistas” explicou Vázquez Taín, que se refiriu ademais á falta dunha lei “clara”. efe