Todos los mayores de 80 años estarán vacunados a mediados del mes de abril

··· Con las previsiones actuales, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró tajante este sábado: “Si no aceleramos y no tenemos vacunas, va a ser muy difícil cumplir la inmunización del 70% en verano. De momento no es posible. Si tenemos más vacunas, es posible”, insistió.

··· Dicho esto, reiteró que el Sergas tiene capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias, lo que permitiría inmunizar “a toda Galicia en dos vueltas en tan solo semanas”. “Pero no las tenemos ni por mucho que apuremos las vamos a tener en abril”, dijo.