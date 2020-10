Tres novos falecidos elevan a 754 as vítimas do covid en Galicia

Tres novos falecementos confirmados en hospitais galegos este sábado elevaron o cómputo de vítimas da COVID-19 a un total de 754 na comunidade.

En concreto, trátase de tres homes de 93, 89 e 87 anos que estaban ingresados no Hospital de Lugo, no Complexo Hospitalario de Ourense e no Complexo Hospitalario de Santiago, respectivamente. Todos eles presentaban patoloxías previas.

O número de falecidos diagnosticados con coronavirus desde o comezo da 'nova normalidade' ascendeu a 133. A primeira morte deste período foi a dunha muller o 7 de agosto. Antes diso, a Comunidade galega encadeara case dous meses --desde o 10 de xuño-- sen decesos relacionados co coronavirus.

SANTIAGO. EUROPA PRESS