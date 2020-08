Trump di que EEUU tamén está moi preto de rexistrar a vacina

Washington. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o seu Goberno está “moi preto” de aprobar unha vacina contra o coronavirus, o mesmo día no que Rusia rexistrou a primeira no mundo.

Sen citar o logro do Kremlin, Trump referiuse aos esforzos para aprobar a vacina nada máis empezar a rolda de prensa case diaria na que informa sobre o estado do coronavirus no seu país, que supera xa os 5,1 millóns de casos e roza os 165.000 mortos pola Covid-19. “Estamos a investir no desenvolvemento e fabricación das seis principais candidatas para asegurar a súa rápida distribución, e as Forzas Armadas están listas, listas para entregar a vacina aos estadounidenses tan pronto como a primeira estea do todo aprobada”, dixo o presidente. “E estamos –engadiu– moi preto desa aprobación”.

Trump prometeu que no momento no que unha das candidatas sexa aprobada xa estarán dispoñibles 100 millóns de doses para vacinar aos estadounidenses e tamén dixo que “pouco despois” produciranse 500 millóns máis.

De feito, na mesma rolda de prensa anunciou un acordo con Moderna, unha das compañías farmacéuticas que máis preto está de finalizar as probas coa súa vacina, para adquirir 100 millóns de doses cando estea aprobada. Moderna, pola súa banda, informou de que o acordo ascende a uns 1.500 millóns de dólares. Segundo o mandatario, os esforzos do seu Goberno para lograr a vacina son “a maior e máis avanzada operación deste tipo no mundo e na historia”.

“O PUNTO NON É SER Os PRIMEIROS” Aínda que Trump nin se referiu nin foi preguntado pola vacina rusa, si o fixo o seu secretario de Saúde e Servizos Humanos, Alex Azar. Desde Taiwan, o ministro afirmou á cadea ABC que “o punto non é ser os primeiros, o punto é ter unha vacina segura e efectiva” e reclamou ao Kremlin “datos transparentes”.

Azar tamén dixo que espera ter “decenas de millóns” de doses dispoñibles para decembro, pasadas as eleccións. Na mesma liña que Azar se expresou o principal epidemiólogo de EEUU, Anthony Fauci: “Espero que os rusos probasen definitivamente que a vacina é segura e eficaz. Dubido seriamente que o fixeran”. Pola súa banda, o xefe da a axencia gobernamental estadounidense encargada de dar o visto e prace á vacina, Scott Gottlieb, insinuou meste sentido que o anuncio do Kremlin “pode ser outro esforzo para incitar a Estados Unidos a forzar unha acción temperá”. efe