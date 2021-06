Un senador sexagenario exige que le vacunen ya

AMENAZA CON ENCERRARSE. El senador socialista por A Coruña Antonio Vázquez se trasladó a la sede de Sanidade en la ciudad herculina con la intención de encerrarse en ella para demandar que por su edad (tiene 64 años) fuese vacunado, al no haber sido citado cuando se llamó a los de más de 60 años. En declaraciones a Europa Press, confirmó que no hizo falta y que consiguió hablar –después de intentarlo sin resultado el viernes– con la responsable de la jefatura territorial, que le comunicó que “en breve” será convocado para vacunarse. Sobre su iniciativa, explicó que la tomó a título personal, sin previa consulta a su partido, después de numerosas llamadas ante los teléfonos habilitados para que se le convocase a vacunar y para demandar explicaciones sobre el motivo por el que no se le había llamado cuando le correspondía por su edad.

“No sabes a dónde acudir, solo toman nota”, expuso denunciando una situación de la que aseguró necesario aclarar si hay más personas en su situación. “Si quedan unos cuántos o cuánta gente está en esta situación”, sentenció. ecg