Unha app galega para decidir en que praia estarás máis cómodo

O tema das praias estase convertendo nun dos culebróns que nos deixa a pandemia orixinada polo novo coronavirus. Do mesmo xeito que no “mercado futbolístico de verán”: as novas sucédense e moitos alcaldes imitan a Florentino Pérez ou Carlos Mouriño tratando de conseguir un sistema que outorgue seguridade a veciños e visitantes, como se dun futuro crack brasileño se tratase. O último episodio desta perspicaz serie protagonizouna o ministro de Sanidade, Salvador Illa, que aceptou a proposta da Xunta de Galicia de calcular o aforo dos areais en función das mareas. Unha decisión máis que acertada pois no Océano Atlántico as mareas funcionan dun xeito moi distinto ca no Mar Mediterráneo, e de non se teren producido cambios neste sentido, moitos areais galegos terían que quedar en desuso durante a pleamar.

Dos grandes cambios que se producen na costa galega entre a baixa e a pleamar son coñecedoras as empresas Scalene Global (A Coruña) e Sinala Tecnología Visual (A Baña) que veñen de desarrollar unha solución tecnolóxica a través dun sistema de videovixilancia mediante cámaras con conectividade 4G e dotadas dun software que permite mostrar en tempo real o aforo das praias, sendo a primeira solución destas características que ten en conta as mareas, polo que determina con exactitude o aforo máximo permitido en cada momento. Funciona do seguinte xeito: as cámaras detectan o fluxo de xente que entra e sae das praias e calcula a porcentaxe de ocupación dependendo da superficie e o estado da marea en tempo real. Ademais o software instalado non graba ningunha imaxe nin almacena ningún dato persoal, xa que simplemente detecta o movemento de persoas na zona de entrada e saída do areal.

O sistema destaca pola súa rápida instalación e pola sinxela posta en marcha xa que é autónomo e non precisa de ningún operador para botalo a andar, quedando deste modo solucionado o problema que moitos concellos aducían ao control de aforo nos seus areais, que non era outro que a carencia de persoal municipal para levalo a cabo. Ademais conta coa aplicación, que xa está desenvolvida e adaptada específicamente para controlar e xestionar o aforo de forma automática. De modo que o único traballo preciso para a súa posta en funcionamento, sería a instalación das cámaras, que se realizaría cun arco xusto na entrada á praia, permitindo detectar ás persoas que cruzan esa línea, posibilitando, deste xeito, a contabilización dos fluxos de persoas.

A app en cuestión terá deste modo unha doble función, por unha banda dará información ao propio concello de cara a establecer medidas de seguridade precisas, xa que o sistema informará de forma automática ao persoal da praia (socorristas) vía SMS sobre rápidas alteracións nos rangos de ocupación; e pola outra dar a coñecer aos usuarios o estado de aforo, así como outra información útil do areal: temperatura, localización no mapa, ondada e vento. Mais de cara ao usuario o máis interesante é o semáforo de ocupación que se actualizará na web en tempo real e con porcentaxes diferenciados para a baixa e pleamar. É dicir, esta porcentaxe calcúlarase –tamén– de forma automática e mostrarase aos usuarios na web en base a parámetros diferentes (aforo e metros cadrados dispoñibles) en marea alta e marea baixa.

Ademais o persoal que considere o concello, poderá acceder a un panel de xestión web para alternar os datos da praia, como a bandeira de baño ou a temperatura da auga. Unha información que actualizará as fichas das praias que ven os usuarios. As empresas destacan ademais que coa información que mande ao servidor web para mostrar aos usuarios, terase a posibilidade de manter nos areais carteis con sinales luminosas para simular o semáforo de ocupación web, e así poder informar tamén á cidadanía in situ.

Cabe recordar que o protocolo para a apertura de praias do Ministerio de Sanidad recomenda ás autoridades (concellos, Costas e comunidades autónomas) determinar o aforo de bañistas e fixar o número máximo de persoas que poderán acudir aos areais. Ao respecto a Xunta ofreceu aos concellos o sistema de cita previa das Catedrais (Lugo) que os concellos non poden adoptar por imposibilidade material.

Non obstante, o sistema que presentan Scalene e Sinala reduce os custos de persoal e ofrece ás autoridades competentes –principalmente aos concellos– unha ferramenta para realizar ese control de aforo que recomenda Sanidad, desarrollada en Galicia e pensando nas características desta terra, como o son as enormes diferencias nos areais debido ao empuxe da marea.