Vigo inicia un cribado entre traballadores de diversos sectores

prevención. Iniciou onte o cribado simultáneo de traballadores de diversos sectores na área de Vigo, aos que se lle realizarán arredor de 9.000 probas para detectar posibles casos de covid, segundo avanzaron fontes do Sergas a EuropaPress.

O tipo de proba seleccionada polas autoridades sanitarias volve a ser a dos test rápidos de anticorpos de dobre banda, proba ao que durante a xornada de onte xa se enfrontaron 885 traballadores de escolas infantís, que se suman aos 7.500 docentes aos que xa se lle comezou a realizar probas o pasado mércores.

Ademais, de forma simultánea, puxéronse en marcha os test para xornaleiros da vendima, ao que se someterán uns 500 vendimadores. Segundo apuntaron fontes do Sergas, a finalidade é “ter cribados a estos colectivos nos próximos 15 días”. En consecuencia, habilitopuse outro punto de toma de mostras, na planta 0 do Hospital Álvaro Cunqueiro, que se suma á xa existente no Hospital Meixoeiro. As persoas ás que se lles vai a realizar a proba están sendo citaddas mediante chamada telefónica ou mensaxe SMS, para indicarlles o luag, día e hora da toma da mostra. A extracción realízase mediante unha punción no dedo, e o resultado da mostra pode coñecerse en 10 minutos. redacción