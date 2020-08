Villagómez puntualiza que en su auto “no se autoriza, permite o prohíbe nada”

El juez Alfonso Villagómez, titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid, ha decidido puntualizar algunas cuestiones del auto en el que ha rechazado ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los 2 metros de distancia –Galicia fue la primera en implantarla– al cierre del ocio nocturno. En el auto, dictado el jueves por el magistrado y hecho público este viernes, se señala que “desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma”. El juez Villagómez aclara que en el auto “no se autoriza, permite o prohíbe nada”. Dice que “es la respuesta a una petición de la Comunidad de Madrid, que hace un uso desviado e innecesario de una vía procesal (pedir al juez la autorización o ratificación de medidas sanitarias urgentes que afectan a los derechos fundamentales de la persona)”. El magistrado indica que en la resolución “no se entra a decidir -sencillamente porque no tengo la competencia (que corresponde a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid)- la legalidad de la Orden del Consejero de Sanidad de Madrid. Lo único que hago es valorar, tal como se me pidió, si la actuación administrativa es correcta por su afectación a los derechos fundamentales”. Manifiesta Villagómez que el contenido en el Auto son argumentos, algunos de los llamados “obiter dicta” como es el referido a la falta de publicación de la Orden del ministro Illa, y otros son valoraciones sobre el “pantanoso” marco normativo en el que se están desenvolviendo las reacciones jurídicas a esta pandemia: “así hay que interpretar mi juicio sobre la necesidad de declaración del “estado de alarma autonómico” a la hora de limitar derechos y libertades, tal como se prevé en la ley orgánica 1/1981. La conclusión a la que llego es que no puedo ratificar lo que se me pide que ratifique, y sin decidir nada sobre la validez y aplicación de la Orden 1108/2020 del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los jueces no estamos para “cogobernar” con los ejecutivos autonómicos. Los jueces solo damos respuesta a pretensiones concretas con sujeción estricta y exclusiva a la Ley. Y es sencillamente lo que he hecho. Yo no soy responsable nada más que de lo que razono y resuelvo en mi Auto. No lo soy de las interpretaciones, elucubraciones y conclusiones a que se llega de mi Auto desde los medios de comunicación. Por otra parte, ya he aclarado el Auto, a los pocos minutos de pedírmelo el viernes a última hora el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Alfonso Villagómez respondió el mismo día a la solicitud de aclaración que la CAM presentó en el juzgado a las 14:40 horas del viernes. En el auto el juez advierte de la especificidad del trámite en el que pidieron su intervención y que concluyó con la no ratificación de la Orden 1008/2020 de la Consejería de Sanidad. El juez es contundente al aclarar a la Comunidad que en este procedimiento del artículo 8.6 de la Ley jurisdiccional contenciosa no se puede cuestionar la legalidad de la Orden sino solo su grado de afección a los derechos individuales, actuando el órgano judicial como “juez de garantias”. El magistrado recuerda a Ayuso que los jueces no están para “cogobernar” con el consejo de Gobierno de la CAM’ sino para dar respuesta a pretensiones concretas con estricta sujección a la Ley.

Por lo que desestima la solicitud de aclaración.

MADRID RECURIRÁ

La Comunidad de Madrid recurrirá "en breve" ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) el auto del juez que ha rechazado ratificar la orden dictada por el Gobierno regional para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los dos metros de distancia al cierre del ocio nocturno, informa EFE,

El viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, lo ha indicado tras visitar el dispositivo para la realización de pruebas PCR a vecinos de Móstoles de entre 15 y 49 años, destinado a la detección precoz de coronavirus en personas asintomáticas. En el auto, dictado el pasado jueves por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid y hecho público este viernes, se señala que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma". Zapatero ha explicado que "la Abogacía General de la Comunidad de Madrid está estudiando en qué situación jurídica estamos ahora en la región madrileña, habida cuenta de la decisión del juez de lo Contencioso-administrativo".

Fuentes del Ejecutivo madrileño han precisado a Efe que el recurso se presentará "en breve" ante el TSJM.

El viceconsejero de Salud Pública ha opinado que "en la situación en la que estamos en este país", debería haber "cierta uniformidad" en el criterio judicial, ya que en otras comunidades autónomas el acuerdo del Gobierno del viernes pasado en otras regiones "no ha tenido ningún problema". Zapatero no ha querido "valorar" la actuación del juez, pero, como médico, ha estimado que en la situación actual el país debería tener leyes que facilitasen la adopción de medidas para proteger a la ciudadanía. EFE