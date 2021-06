Ya no habrá límites para las reuniones sociales ni en las calles ni en domicilios

“Galicia está en la fase final de la pandemia, salvo que surjan variantes desconocidas”. Con esta frase resumió el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, el contenido de la reunión del Comité Clínico del martes, antesala de la vuelta a una ‘nueva normalidad’ que podría ser todavía más flexible que el pasado verano, gracias al rápido avance de la vacunación.

Y es que, dado que la situación epidemiológica actual recuerda a la que atravesó la comunidad en agosto de 2020, y a que a partir de este sábado no habrá ya ningún ayuntamiento en nivel máximo ni alto de restriccines, se procederá a una revisión integral de la regulación de todas las actividades que se vieron hasta ahora afectadas por el COVID en Galicia: hostelería, deportes, parques acuáticos, playas...

“Vamos a trabajar en los próximos días para actualizarla y llevarla al Comité del próximo martes 15, para que entre en vigor el sábado 19 si fuese posible o el próximo 26 de junio si fuese muy extensa”, anunció Feijóo. De este modo, se homogeneizarán las medidas para todo el territorio autonómico y está sobre la mesa la regulación sobre el uso de la mascarilla en caso de que el Gobierno cediese esta competencia a las comunidades.

ENCUENTROS SOCIALES. Pero, mientras esto no sucede, la desescala sigue su curso y la apertura gradual va tomando forma. Y es que ayer el presidente de la Xunta informó de que quedan sin efecto, definitivamente, las prohibiciones a las reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada, tanto en interiores como en exteriores, aunque se sigue recomendando la “prudencia”, porque “el virus sigue circulando y no lo hemos derrotado en su totalidad”.

A esta medida se le suma otra: el fin de las limitaciones a las reuniones sociales. Si hasta ahora solo podían reunirse un máximo de seis personas, desde el próximo sábado ya no habrá máximo, pudiendo agruparse todas las que sean necesarias siempre y cuando respeten el uso de mascarillas y la distancia social de 1,5 metros.

BARES ABIERTOS HASTA LA UNA DE LA MADRUGADA. En el plano de la hostelería, pese a que seguirán en vigor los aforos hasta ahora establecidos –pendientes de lo que decida el Ministerio de Sanidad en ese protocolo unitario nacional–, del 50 % en interior y 75 % en exterior, habrá mayor apertura en lo que a número de clientes por mesa se refiere. Aunque en interiores se mantendrá el máximo fijado en seis, en exteriores se pasará de diez a quince.

Además, en estos establecimientos, se unificará la normativa horaria independientemente del tipo delicencia. Es decir, que si hasta ahora los bares tenían que bajar sus rejas a las 23.00 horas y las taperías, mesones y restaurantes podían hacerlo a la una de la madrugada, desde la misma noche del viernes los locales que solo sirvan bebidas también verán ampliado su horario hasta las 01.00 horas.

Para poder hacerlo, será necesario que dispongan, al igual que ya se les exige a los restaurantes, de un medidor de CO2 para garantizar la calidad del aire. En este sentido, Feijóo pidió al sector “comprensión”. “Esto es una decisión innovadora que no se exige en el resto de España, pero estamos convencidos de que facilitará la seguridad de todos los bares de Galicia por pequeños que sean, tanto de clientes como de profesionales”, dijo, animando a los hosteleros a instalar estos aparatos como forma también de prevenir gripes y otros virus en otoño.

CAMPAMENTOS DE VERANO Y ACTIVIDADES INFANTILES. En cuanto al tiempo libre y actividades de ocio veraniego para los más pequeños, también habrá novedades desde el sábado. Si hasta ahora la capacidad máxima en cualquier actividad era del 50 %, pasa a ser del 70 %. Y el número de jóvenes que pueden participar de la misma se eleva de 50 a 125 más los monitores en exteriores y de 25 a 50 en interiores.

Asimismo, en los albergues juveniles y campamentos de verano, también se permitirá un aforo de hasta el 70 % siempre y cuando se respete la distancia de metro y medio entre personas. En lugares donde se instalan tiendas de campaña, la capacidad se quedará en un 50 %, también garantizando esa distancia.

En concreto, el titular autonómico destacó ayer que estas medidas son necesarias ya que hay mayor demanda este año de campamentos de verano por parte de los más pequeños. Y es que, solo contado aquellos que organiza la Xunta, acudirán 7.930 jóvenes, lo que supone mil más que el pasado año; y 650 monitores, los mismos que en 2020.

ALBERGUES Y TURISMO EXTERIOR. El turismo, que en Santiago se mueve eminentemente a través del Camino de Santiago, también gozará de mayor alivio. Se mantiene el 30 % de capacidad máxima en albergues, la que había hasta ahora, pero se incorpora una excepción: cuando la misma habitación sea compartida por grupos burbuja que acrediten serlo por escrito, no habrá que respetar este aforo.

Por otra parte, sobre la posibilidad de vacunar a los turistas que vengan de otros lugares a pasar sus vacaciones en Galicia, el presidente gallego se mostró a favor de ello, aunque “será necesario un protocolo que lo regule”. El objetivo sería evitar que las personas que ya tienen un destino vacacional decidido tuviesen que cancelarlo o interrumpirlo para tener que acudir a su cita vacunal en otra comunidad o país. Se está, por tanto, estudiando.

DUDAS SOBRE DISCOTECAS Y PUBS. Finalmente, las dudas siguen cerniéndose sobre el sector del ocio nocturno. “De una forma u otra el ocio nocturno se va a abrir a partir del 1 de julio”, aseguró este miércoles Feijóo, que explicó que habrá que esperar a las decisiones de Sanidad y a ver lo que sucede en las pruebas piloto del próximo fin de semana, para, “en función de las enseñanzas, tomar las decisiones que nos correspondan, si tenemos autonomía para ello”.