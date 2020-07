Yolanda Díaz abandonou a militancia de EU, non obstante non a do PCE

Santiago. No día de onte saltou a noticia despois de que o diario dixital El Confidencial anunciara que a ministra de Traballo, a ferrolana Yolanda Díaz, abandonara a militancia de Esquerda Unida, abríndose –deste xeito– oco para unha futurible sucesión en Unidos Podemos.

Pois a pesares de que isto saltou ás cabeceiras tras o innegable naufraxio da confluencia Galicia en Común -Anova Mareas nas eleccións autonómicas do pasado domingo, Díaz xa abandonara a militancia da formación de Esquerda Unida o pasado verán por discrepancias políticas tras a negociación falida co PSOE para formar unha coalición entre socialistas e rupturistas no Executivo central.

Deste xeito, é comprensible que no acordo de Goberno –esta vez si satisfactorio– Izquierda Unida demandase a entrada no Executivo do seu coordinador xeral Alberto Garzón, ao non ter suposto unha “cuota IU” como se interpretou no seu momento a entrada de Díaz no departamento de Emprego.

reunión en eu para analizar o 12-x. Noutra orde de asuntos, Esquerda Unida analizará na súa coordinadora nacional o vindeiro sábado a situación na que se queda a formación despois de ter perdido prácticamente a totalidade da súa representación institucional tras as eleccións do pasado domingo, tras non ter logrado a confluencia o primeiro escano por Pontevedra co que Eva Solla tería logrado sillón no Pazo do Hórreo.

Está previsto que á xuntan za acuda Ismael González, secretario de organización de Izquierda Unida. redacción