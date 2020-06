Youtubers do rural confinadas

Coas campás da parroquia de Lamas de fondo, Carmen Couce explica a revolución que supuxo na súa vida Internet: “Foi como cando en tempos antigos chegou a lavadora”. Nun vídeo en Youtube cheo de humor e sabiduría, catro novas alumnas e tres youtubers que tamén pasaron pola Aula Cemit de San Sadurniño celebran a importancia das novas tecnoloxías no confinamento pola Covid-19. Como indica a súa mestra Carmen Suárez, “no illamento continuamos os cursos que impartíamos en Moeche e na parroquia de Igrexafeita, a formación online foi unha odisea a primeira semana pero despois contactamos todos os días para aprender a dixitalizar fotos ou concertar citas coa administración”. Segundo Carmen Couce,“é unha marabilla, quen me diría que podería facer unha videoconferencia, mirar mapas, coñecer máis San Sadurniño... foi o mellor que me podería pasar”. E admite que “no rural o illamento é distinto á cidade, porque eu teño horta, ía ver as maciñeiras, plantei cebolas e leitugas, andiven co cortacésped... pero iso non se fai con Internet”.

Esta tutorial gravouse en maio para o Día do Internet. E nela,, Marina Prieto tamén explica a importancia do seu teléfono móbil no confinamento. Fala con especial emoción de como puido manterse en contacto cos seres queridos en todo momento: “Foi marabilloso facer videochamadas con fillos e netos, con todos xuntos ao mesmo tempo... uns estaban en Valdoviño, outros en Ferrol, outros en Barcelona... pero estaban como ao meu carón”. Marina engade a valía de ter televisión no móbil, para acompañar mentras traballaba ou facía a comida.

Coincide Carmen Vigo “no ben que está isto de Internet, para pasalo ben e non ter tanto illamento e soidade”. No seu caso falaba todos os días coa familia, usaba as videoconferencias “e tamén enviaba WhatsApps coas amigas, mensaxes e tonterías para rir un pouco... porque se non sería todo unha tristeza e un aburrimento”. E Mercedes Durán insiste en que “as novas tecnoloxías axudan moito nos días de distancia social, bendita a hora na que asistimos ao curso do Cemit de San Sadurniño”. Explica os beneficios: “Falar cos fillos por videoconferencia alegrounos moito a vida, saber noticias, buscar recetas de cociña, baixar música”. E desexa que “pase pronto o do coronavirus”.

Recoñece Cruz Piñón que “a miña experiencia coas novas tecnoloxías chegou algo tarde pero a aproveito do lindo”. Enumera que “teño moitos amigos de Facebook cos que comparto vídeos”. Pero destaca que “para a miña vida o máis importante foi poder falar co meu fillo todos os días por videoconferencia, iso é o máis grande para unha nai: ter ao fillo lonxe e poder case tocalo como se estivese na casa”.

autoestima Este mundo reforzou a autoestima de mulleres en concellos do rural, como explica Cruz: “Empecei a valorarme, a quererme, é o máis grande que pode ter este mundo... que te ensina moito”. E apunta que “foi un bálsamo que me deu a vida por moitos motivos, aconsello a todo o mundo a aprender porque non hai idade”.

Manuela Rodríguez, outra das sete youtubers, indica que “Internet vale para falar coa familia e cos amigos, para poñer WhatsApps e pasalo ben... foi unha cousa moi boa para os que xa temos unha idade, porque vemos un mundo diferente ao que nos criamos”.

Por último, Carmen Bouza comprobou durante o confinamento “e co dichoso coronavirus que Internet valeume moito na vida, puiden recoller información e falar coa familia con videoconferencias”. E ao igual que as súas compañeiras, di: “Bendito o día no que me apuntei ao curso, fixen moitas cousas para alegrarme a vida desde técnicas de ganchillo ata entretemento”.