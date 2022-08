a cada mal pronóstico, una buena terapia: el día a día contra el mal

Aceptar el cargo de conselleiro de Sanidade en estos tiempos del cólera es casi como ir voluntariamente a la silla eléctrica. No mata, es verdad, pero calienta. Obviamente, Julio García Comesaña ya sabía dónde se metía cuando le dio el “sí quiero” a Feijóo tras firmar este su última victoria electoral en unas autonómicas, pero no se arredró ante las dificultades que ya se preveían. Hoy, dos años después de su toma de posesión, se confirman los pronósticos de entonces y se puede asegurar sin riesgo a equivocarse que el titular de Sanidade es el conselleiro más criticado, cuando no directamente vilipendiado públicamente, de todos los que se sientan a la mesa de Alfonso Rueda todos los jueves por la mañana. Su ámbito de gestión padece una enfermedad crónica que en una Galicia envejecida y pandémica cada vez se agudiza más: la elevada demanda de servicios por parte de los ciudadanos, que no siempre resulta fácil de satisfacer. Comesaña, que tiene un carácter afable, no pierde los nervios, encaja con serenidad las inyecciones envenenadas que le enchufan la oposición y algunos colectivos médicos, y no deja de recetar cada día un remedio para cada herida abierta. Que no son pocas.

eduardo montero