A Dios rogando y con el voto dando, ejercer un derecho con dignidad

“El voto es un derecho y los derechos se ejercen con dignidad, no se ruegan”. Así habló en el Congreso esta ponente de la modificación que acabó con el voto rogado, la única forma que tenían hasta ahora los dos millones de españoles en el extranjero para ejercer su derecho al sufragio. Quien no lo pidiera antes, no votaba. Desde ahora, los residentes ausentes podrán votar en urna e incluso descargarse de internet las papeletas. Que es una gran avance lo demuestra que fue aprobado sin votos en contra. El mérito es de todos los partidos, pero Martina Velarde fue de las diputadas que más luchó por acabar con una injusticia que hacía más pobre la democracia. i. i.