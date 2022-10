A dónde vas, presidente, triste de ti, que entras impuntual en la historia

Entre las buenas costumbres del presidente Sánchez no se encuentra, desde luego, la puntualidad. Se desconoce, porque es un asunto de carácter absolutamente privado, si el ciudadano Pedro, en sus años de apogeo juvenil, hacía esperar tanto a la que hoy es su esposa, María Begoña Gómez, como ahora hace desesperarse al rey Felipe VI en actos institucionales. Porque el sonado plantón que le dio al monarca el otro día antes del desfile de tropas por la tradicional fiesta nacional del 12 de octubre, no es el primero que se chupa el inquilino de la Zarzuela, que debe de estar atónito ante el descaro con el que actúa el presidente del Gobierno socialista. Nunca antes, ni Suárez, que fue educado en la estricta disciplina del régimen de Franco; ni Calvo Sotelo, que casi fue visto y no visto; ni Felipe González, que ya poco acudía a este tipo de ceremonias; ni Aznar, que tiene toda la pinta de querer llegar a esta clase de celebraciones militares con gustosa y desmesurada antelación; ni Zapatero, aunque no se levantase ante la bandera de las estrellas americanas; ni Rajoy, que es puntual como un notario ávido de cuestiones burocráticas, se habían atrevido a tanto. Por algo tenía que distinguirse el presidente Pedro Sánchez y ahora ya sabemos el motivo por el que pasará a la historia. No será una historia, valga la redundancia, que se estudie en los libros académicos, ya les gustaría a los escolares quedarse en esta clase de chascarrillos y salvarse así de la genealogía de los Borbones, por ejemplo, pero sí será una anécdota que se convertirá en leyenda popular, como la de esos hijos bastardos que no heredan el trono. Son príncipes del pueblo.

xosé ramón r. iglesias