A falta de soluciones como ministra... montar escándalos activistas

Dicen de la ministra de Asuntos Sociales que es de mirada fría y pronto caliente. Lo cual para una responsable política no es buen síntoma. Además Ione Belarra tiene aversión al ejército y la policía (para ella, siempre en minúsculas). Al ministro Grande-Marlaska, azote de los etarras y de su conglomerado de apoyo, no lo soporta ni en los Consejos de Ministros. Con la decisión, consensuada con Marruecos (de otra forma no se haría), de devolver a los menores que aún vagaban por Ceuta sacó toda su artillería demagógica. A falta de soluciones para los afectados que como ministra le corresponde, a Belarre le va más lo que hizo: montar escandaleras como activista. J.A.P.