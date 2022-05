A la anfitriona de Feijóo le agrada manejar las cartas náuticas del PP

Si por merecimientos para salir en esta página fuese, a esta presidenta habría que leerla aquí todos los días. Pero hay cosas que no pueden ser, como castigar de ese modo tan repetitivo a nuestros lectores, y además es imposible, incluso para ella, que con esa actitud de que se come el mundo da la impresión de que nada ni nadie se le resiste. Aunque sus méritos, sí es justo reconocérselos. Por ejemplo, haber logrado en un abrir y cerrar de ojos lo que todos en su partido querían pero nadie se atrevía a plantearlo en público: descabalgar a Casado de la jefatura de Génova. Ayuso lo consiguió en un parpadeo tan mágico como extremadamente veloz. Cuando cerró sus ojos acastañados, con el monumental cabreo por las acusaciones vertidas sobre su hermano todavía en el cuerpo, al sucesor de Rajoy empezó a faltarle el aire. Y, al abrirlos, ya estaba Feijóo ocupando el primer despacho de la formación conservadora. Cómo lo hizo no fue ningún misterio. Esta mandataria madrileña es más avispada de lo que muchos le presuponen y sabía que con sólo provocar el leve aleteo del charrán, emblema del PP, un efecto mariposa se desencadenaría para que todos los barones, desesperados ante la fuerte tormenta que se avecinaba, buscasen refugio bajo el ala del presidente gallego, que no es ni charrán ni mariposa ni buitre. Simplemente, era el que más alto había demostrado poder volar por esas reservas naturales denominadas campañas electorales, y el partido no estaba para experimentos ante la cascada de comicios que se vislumbra en el horizonte. Quería Ayuso, también, la Presidencia del PP de Madrid y mató dos pájaros de un tiro: mandar a Casado a casa y gobernar ella libremente la suya. Si se hubiera postulado para Génova, en un imprudente “todo o nada”, habría fracasado. Lo sabía y se alineó con el resto de los capitanes azules, todos firmes ante Feijóo. Y qué satisfechos se les ve a ambos, cada uno donde los puso el destino, que políticamente nunca es ciego. Quién lo diría, Ayuso podría estar cambiando la historia de España. xosé ramón r. iglesias