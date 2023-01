A la gestión económica de Santiago quizá haya que darle ‘una vuelta’

El PP le dio un buen repaso ayer a la gestión económica del Ayuntamiento de Santiago, que no parece que sea la mejor de España. El retraso en la aprobación de presupuestos, aunque no es algo infrecuente en la capital gallega, supone un problema. Pero los retrasos eternos en el pago a los pequeños proveedores probablemente tenga más calado. Más de nueve millones de euros pendientes de pago, según los datos ofrecidos ayer por Ramón Quiroga, es mucho dinero. Sobre todo porque muchos de los acreedores no tienen colchón económico para sobrevivir a esos pufos. Probablemente algo debería cambiar en la gestión de los dineros públicos en Raxoi. r.s.