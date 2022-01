A pandemia destapa “as vergoñas” do sistema sanitario

Incremento importante de supostas neglixencias médicas, listas de espera, saturación nos servizos de Urxencias, falta de profesionais sanitarios ou escaseza de material son denuncias que aparecen na última memoria da asociación ‘El defensor del paciente’, que fai un feo retrato do sistema público de saúde e cre que non se pode culpar de todo á pandemia. Moi preocupante: “O estrés de Urxencias pon en risco a saúde dos pacientes”. Apunta a memoria que “os profesionais encóntranse en situación de malestar, estrés, e esgotamento (tanto mental como físico)” e fala de “pacientes amontoados, insuficiente número de camas, horas de espera ata recibir asistencia, colapso brutal, errónea xestión organizativa...” De xeito concreto sinala a “a caótica situación” do CHUAC da Coruña. Máis traballo para o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. X.C.