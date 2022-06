A ver las disculpas de buen pagador de quien no paga

Fuerte tirón de orejas del nuevo PP compostelano, en el que ya manda con mano firme Borja Verea, a la gestión socialista en el Ayuntamiento de Santiago, a cuenta de la tardanza de esta institución en pagar a sus proveedores. Con seguridad que tanto el alcalde, Sánchez Bugallo, como la edil encargada de las cuentas, Marta Abal, no tardarán en salir en defensa de su honor y en rechazar las acusaciones del popular Ramón Quiroga, pero este portavoz también se guardó bien las espaldas a la hora de lanzar las acusaciones, ya que los datos los extrajo de los balances elaborados por la ministra de Facenda, por el momento también socialista. Lo curioso de este desajuste es que no se produce porque no haya liquidez, que dinero en caja no falta, sino por falta de diligencia. La explicación gubernamental esperada deberá, entonces, ser doble. a. a.