Abortar intentos de desmadre que perjudican a todos los implicados

Puede que tengan motivos los jóvenes para estar un pelín cabreados con los precios de las copas y las entradas en las discotecas. Pero también puede, por muy demagógico que le resulte a alguno, que más indignados estén aún muchos de sus padres por el coste de alimentos básicos, de la gasolina o del piso en el que vive en Santiago su retoño con ganas de fiesta. La situación límite afecta a miles de familias, pero eso no debería llevarnos a promover concentraciones ilegales y protestas que no son defendibles. Hay otros canales, porque los jóvenes de hoy tienen mil medios de hacer ruido mediático. Raxoi, mientras, debe estar vigilante para que el desmadre no se le vaya de la s manos. S.R.