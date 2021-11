Aburrido en O Hórreo, como un portero al que no le chutan a puerta

Es una lástima, pero las sesiones de control al presidente de la Xunta que tienen lugar cada quince días en el Parlamento gallego están perdiendo casi todo su interés, sobre todo si se miden con las funciones cargadas de alta tensión que se celebran en Madrid en el Congreso de los Diputados. Hubo un tiempo, que comprende casi todo el actual periodo democrático, en que ocurría todo lo contrario y nuestra Cámara era la envidia del mundo político que habita alén do Padornelo. Coloreados con todo tipo de voces y portavoces sonantes y disonantes, todos con una amplia gama de matices extraordinarios como signos más característicos de sus personalidades poliédricas, los plenos del palacio legislativo de O Hórreo emergían sobre el tedio de las mañanas de San Jerónimo y se erigían en los más apasionados y cautivadores del territorio nacional, que no es poco decir, ya que con el café para todos que instauró Calvo-Sotelo el país se saturó de pequeños parlamentarismos por sus cuatro costados. Tristemente, este panorama cambió radicalmente en los últimos tiempos y, aunque duela decirlo, es justo reconocerlo: el estilo monótono y burocrático de las intervenciones que se adueñó de nuestros escaños desluce poderosamente el intercambio dialéctico, que de esta manera, sin rastro alguno de los chispazos que antaño enriquecían las polémicas, se ve empobrecido y reducido a la rutinaria conversación de cualquier oficina de asuntos administrativos. Qué derroche de oportunidades protagonizan los líderes de la oposición, que ofrecen, además, la mísera impresión de no saber valorar suficientemente las magníficas posibilidades que estas sesiones parlamentarias les sirven en bandeja para enfrentarse cara a cara con el boss de San Caetano. Porque no es culpa de Feijóo, casi obligado a poner algo de salsa al espectáculo, que sus rivales no le exijan lo mejor de sí. Caballero es una voz en tránsito a la afonía, pero de la nueva Pontón ayer se esperaba más. Después se quejan de que Feijóo les hace oposición a ellos. Cómo se agradece.

xosé ramón r. iglesias