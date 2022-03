Actitud silenciosa y obediente al más puro estilo de la KGB

Sigue guardando silencio Pedro Mouriño sobre el despiadado ataque de su admirado Vladimir Putin a la población civil de Ucrania. El consul que habitualmente acostumbra a ser bastante locuaz no habla ahora y argumenta en su entorno que no se lo permite, al más puro estilo KGB, el embajador ruso en España. Tampoco en el Rusa Today donde afirma ser habitual colaborador, siguiendo con su vocación mediática aunque tuvo que conformarse con el gratuito SantiagoSiete al no prosperar ninguno de sus intentos. Militante del PP se supone que estará de los nervios ya que su partido se posicionó, bien alto y bien claro, en contra de los rusos. Esos a los que él tanto admira. r.m.