Adiós a quien vivió a la sombra del progenitor que guio la transición

Después de dejarnos alguna que otra perla que en su honor hoy no recordaremos, Adolfo Suárez hijo deja la política y en el balance de su paso por ella no hay más que un gran vacío. Entró en ella gracias al prestigio de su padre, el conductor de la Transición a la democracia tras la muerte de Franco, y ya nunca fue capaz de sacarse ese sambenito de encima. Da la impresión de que ni siquiera intentó ser alguien por sí mismo en este ámbito del servicio público. Es como si pensara que con lo que trabajó de más su padre él ya tenía el cupo cubierto para vivir unos añitos de su apellido. Aznar y Casado se lo consintieron, Rajoy no y parece que Feijóo tampoco. a. a.