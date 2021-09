Adiós poco claro a los simpáticos patos de la Alameda

Compostela parece estar condenada a tener un estanque de patos... sin patos. Pocos días duraron en la Alameda las doce pequeñas aves que tantas visitas recibieron por parte de vecinos y turistas... y ahora la concejala de Benestar Animal, Esther Pedrosa, anuncia que dichos animales no volverán al estanque del principal parque de la ciudad. Al parecer, el Ayuntamiento tenía miedo de que sufrieran ataques por parte de otros animales, incluidos algunos de dos patas, y fueron trasladados a una casa de acogida para darlos en adopción. La gran pregunta es: ¿de verdad alguien adopta un pato si no es para meterlo en la olla? Y si seguimos con el interrogatorio, también cabe preguntarse cómo hacen otras muchas ciudades, como Londres, para salvaguardar la seguridad de las aves que tanta vida dan a sus parques. En fin, no dejamos de hacer patosidades. D .P