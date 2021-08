Agosto sin sol, pero ‘caliente’ a base de concursos de obra

Entre los remanentes, el presupuesto ordinario y las ayudas europeas, la realidad es que la ciudad de Santiago está viviendo un verano caliente, sino en lo climatológico, si al menos en lo que se refiere a los concursos de obras, algunas de ellas con muchos años de espera a sus espaldas. Después del parón que supuso el estado de alarma, las máquinas han vuelto a sonar en la ciudad, y para el otoño se prevé que comiencen unas cuantas más que, eso sí, pondrán a prueba la paciencia de más de un conductor y de más de un vecino o comerciante, como bien es consciente el concejal compostelano responsable del Departamento de Obras, Javier Fernández, al que no se le puede acusar precisamente de ser de los que escurren el bulto, sino de los que no dejan pasar la ocasión de escuchar a los afectados y de dar las oportunas explicaciones. C. A.