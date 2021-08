Alegría, control e bo comportamento nos grandes concertos

Esperabamos os concertos do Son do Camiño Perseidas cun certo temor. Tantos mozos e mozas, a música, a ledicia e a euforia do momento... Circunstancias pouco afíns ao control e a un bo estar acorde coa situación sanitaria que nos preocupa. E porén, as cousas están indo ben. Este xoves houbo unha gran concentración no Monte do Gozo pola actuación de Estopa. Impresiona ver as imaxes de milleiros de rapaces e rapazas sentadas, cumprindo as indicacións das persoas que controlaban a seguridade e limitándose a facer o que marcan as normas. Gozando e mantendo a compostura. O conselleiro Román Rodríguez pode estar satisfeito. X.C.