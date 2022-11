Algo está falllando en Concheiros, y desde luego no son los bancos

Los bancos de Concheiros molestaban a algunos. Esa es la clave, a algunos. Muchos vecinos y caminantes los usaban, pero alguien decidió que no eran seguros, en contra del criterio de los especialistas. A lo mejor sí es seguro el doble sentido de circulación que el grupo de gobierno impuso en contra del criterio de todos los técnicos, y que provoca no solo un tráfico mucho más intenso, sino invasiones continuas de zona peatonal. Un banco en la acera tiene que ser seguro, y si no algo está fallando. El control del tráfico, por ejemplo, igual que los excesos de velocidad o que no se cumpla la prioridad peatonal. Algo está fallando en Concheiros, y desde luego no son los bancos. R.A.