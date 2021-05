Ante el mal tiempo del coronavirus, una mejor cara

A Zapatero le achacan que no vio venir la crisis financiera de 2008 –todos recordarán a su ministro de Hacienda, Pedro Solbes, con un parche en el ojo en aquella época, aunque esto igual no le disculpa–, y a Sánchez le atribuyen una reacción demasiado tardía en esta de la pandemia. Illa, rápido, rápido no es, pero aunque corriera como un chino es muy dudoso que pudiera frenar un virus que se multiplica a un ritmo superior que Ayuso en Madrid. Solbes recuperó la vista y perdió el puesto cuando vislumbró los nubarrones rojos en sus balances, mientras su jefe seguía con las dos tardes de economía con Jordi Sevilla. Distinto fue el caso de Illa, que se marchó contento a otra guerra casi peor, la catalana. Antes se fue el conselleiro gallego Vázquez Almuiña y llegó Julio Comesaña, como César el de las Galias. Vino, vio y vencerá.